ETV Bharat / state

ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਪ, 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਸਣੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ। ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ।

Fake currency
ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ, 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 15, 2026 at 1:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ 17 ਲੱਖ, 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਕਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਈ

ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੈਂਡਲਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ, 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨ 20 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ।

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ?

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਕਿੱਥੋ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਕਵਰਡ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

TAGGED:

FAKE CURRENCY
FAKE CURRENCY IN PUNJAB
FEROZEPUR POLICE
ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਪ
FEROZEPUR FAKE CURRENCY NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.