ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ

ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 22 ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
Published : May 16, 2026 at 4:42 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸਣੇ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 22 ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਫੜ੍ਹੀ ਗਈ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀਰਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੋਮਾ ਰਾਣੀ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਮਾਂ ਰਾਣੀ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ।' ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 22 ਤੋਂ ਸੋਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।'