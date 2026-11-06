ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਛੱਠ ਮੌਕੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡਲ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
Published : November 6, 2026 at 4:40 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡਲ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੇਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਸਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੇਲਾਂ ਕਈ-ਕਈ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣਗੀਆਂ।
ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਯਾਤਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੜਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਚੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡਲ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਾਸ ਰੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2500 ਸਕੂਅਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਢੰਡਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 300, 400 ਅਤੇ 500 ਸੁਕੇਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕੋਚ (ਡੱਬੇ) ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡਲ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ।"
ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
|ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ
|ਸ਼ਹਿਰ
|ਸਮਾਂ
|ਮਿਤੀ
|ਦਿਨ/ ਮਿਤੀ
|05735
|ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਕਟਿਹਾਰ
|3:25 - 23:45
|02.10.26 ਤੋਂ 27.11.26
|ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
|04616
|ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ - ਪਟਨਾ
|12:00 - 18:35
|06.10.26 ਤੋਂ 24.11.26
|ਮੰਗਲਵਾਰ
|04624
|ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਕੋਲਕਾਤਾ
|20:10 - 15:00
|07.10.26 ਤੋਂ 25.11.26
|ਬੁੱਧਵਾਰ
|04668
|ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਬਰੌਨੀ
|20:10 - 02:10
|04.10.26 ਤੋਂ 29.11.26
|ਐਤਵਾਰ
|05006
|ਜਲੰਧਰ - ਬਰਹਨੀ
|10:50 - 04:45
|08.10.26 ਤੋਂ 26.11.26
|ਵੀਰਵਾਰ
|04634
|ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ - ਪੁਰਨੀਆ
|17:30 - 03:00
|08.10.26 ਤੋਂ 26.11.26
|ਵੀਰਵਾਰ
|04652
|ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਜੈਨਗਰ
|10:55 - 20:00
|16.10.26 ਤੋਂ 29.11.26
|ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ
|04638
|ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਛਪਰਾ
|19:40 - 20:45
|19.10.26 ਤੋਂ 30.11.26
|ਸੋਮਵਾਰ
|04640
|ਛੇਹਰਟਾ - ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ
|08:35 - 13:10
|19.10.26 ਤੋਂ 30.11.26
|ਸੋਮਵਾਰ
|04656
|ਲੁਧਿਆਣਾ - ਸਹਰਸਾ
|17:35 - 23:50
|06, 09, 11.11.26
|ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ
|04662
|ਲੁਧਿਆਣਾ - ਦਰਭੰਗਾ
|06:30 - 10:00
|07, 10, 11.11.26
|ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ
|04664
|ਲੁਧਿਆਣਾ - ਗਯਾ
|06:30 - 08:00
|12.11.26
|ਵੀਰਵਾਰ
|04666
|ਲੁਧਿਆਣਾ - ਕੋਲਕਾਤਾ
|06:30 - 21:45
|06.11.26
|ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
|04660
|ਲੁਧਿਆਣਾ - ਪੁਰਨੀਆ
|12:00 - 21:30
|05, 09.11.26
|ਵੀਰਵਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ
|04658
|ਲੁਧਿਆਣਾ - ਸਹਾਰਸਾ
|17:35 - 23:50
|10.11.26
|ਮੰਗਲਵਾਰ
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