ANTF ਨੇ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਧੰਦਾ

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ।

ANTF Police arrest drug smuggler
ANTF ਪੁਲਿਸ ਨੇ 250 ਕਰੌੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 22, 2025 at 6:38 PM IST

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ 50 ਕਿੱਲੋ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ANTF) ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ੳਸ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ।

ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਤਸਕਰ ਮੁੜ੍ਹ ਵੇਚਨ ਲੱਗਿਆ ਨਸ਼ਾ (Etv Bharat)

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸ. ਪੀ. ਏ. ਐੱਨ. ਟੀ. ਐੱਫ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਪਰੰਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਪਾ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 50 ਕਿੱਲੋ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਤਸਕਰ ਸੰਦੀਪ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਦੀਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਥੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।'

ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਉਕਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 8 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ 5 ਮੁਕੱਦਮੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਪਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ANTF ARRESTS SMUGGLER WITH HEROIN
PUNJAB POLICE ACTION AGAINST DRUG
50 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ
FEROZEPUR ANTF POLICE
HEROIN SEIZED WORTH RS 250 CRORE

