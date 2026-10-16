ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਪੁੱਜਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, FBI ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਬੋਚੇ ਗਏ 64 ਸਾਲਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, FBI ਚੀਫ਼ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
Published : October 16, 2026 at 6:51 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ 'ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਫਰਾਡਸਟਰਸ' ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀਏਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਐਫਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ ਇਨਾਮ
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 64 ਸਾਲਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਫਰਾਡਸਟਰਸ' ਯਾਨਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ 1,50,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
This is the latest in an unprecedented stretch of success in bringing high-value targets back to the United States through strong partnerships with our foreign law enforcement counterparts. Over the past 20 months, we’ve secured 260 extraditions and removals — an increase of more than 70% compared to the previous 20-month period.— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 15, 2026
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਟੈਕੋਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 'ਏਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ SNAP ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ EBT Cards ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਸਵਾਈਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਖੁਦ ਹੜੱਪ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਯਾਨਿ ਲਗਭਗ 5.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਰਾਰ
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਦੀ ’ਤੇ ਵਾਇਰ ਫਰਾਡ ਦੇ ਛੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੇਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ (ਪੰਜਾਬ) ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Manjit Singh Bedi, One of the FBI’s Most Wanted Fraudsters, Returned to U.S. to Face Justice @FBISeattle Special Agent in Charge, Mike Herrington: "No matter how far someone may flee and no matter how long it may take, the FBI is committed to pursuing those who attempt to outrun the consequences of their criminal actions, even when they seek to evade the justice system by hiding overseas."— FBI (@FBI) October 16, 2026
ਐਫਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਐਫਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ 'ਐਕਸ' ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਨ ਪਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 260 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਯੂਐਸ ਅਟਾਰਨੀ ਨੀਲ ਫਲਾਇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕੋਮਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਇਰ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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