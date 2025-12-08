ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ: ਪਿਓ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਧੀ, ਹੁਣ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਜਿਊਂਦੀ

ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ: ਪਿਓ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਧੀ, ਹੁਣ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਜਿਊਂਦੀ
ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚ ਗਈ।
Published : December 8, 2025 at 2:42 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਲੱਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਬਾਲਿਗ ਧੀ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਲਿਆਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਓ ਨੇ ਬਗੈਰ ਤਰਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਖੁੱਦ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
'ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚੀ ਨਬਾਲਿਗ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਊਂਦੀ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ,' ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗਰਿੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਗਰਿੱਲ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲ ਆਈ।'
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। -ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਨਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ
'ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ'
ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ (ਕੁੜੀ) ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗਰਿੱਲ ਨਾਲ ਅੜ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੁੜੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।'
ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ?
ਆਪਣੀ ਨਬਾਲਿਗ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, 'ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।'