ਜ਼ਿੱਦ 'ਚ ਆਏ ਜ਼ਾਲਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤ, ਪੇਕੇ ਗਈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ

ਜ਼ਿੱਦ 'ਚ ਆਏ ਜ਼ਾਲਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤ, ਪੇਕੇ ਗਈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ
ਪਿੰਡ ਕਿਆਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : December 7, 2025 at 1:36 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਆਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਦਰਅਸਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਿਮਰਜੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਜੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
‘ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ’
ਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੂਬਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਪਹੁੰਚੀ ਪਤਨੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਜੰਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੱਸ-ਸਹੁਰਾ ਅਤੇ ਨਨਾਣ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।"
ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰਦੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਪਤੀ ਸਿਮਰਜੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂਨੂੰ ਮੁੜ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੰਗ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂਨੂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਤੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ'।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।'
ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਕਾਬੂ
ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਭਗਤ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਮਰਜੰਗ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।