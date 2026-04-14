ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਪਿਓ-ਪੁੱਤ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਗੋਲੀਆਂ

FATHER AND SON SHOT IN AMRITSAR
ਪਿਓ ਪੁੱਤ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 14, 2026 at 3:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮਾਨਾ ਵਾਲਾ ਹਸਤਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ।

ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੂਰੁ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭਗ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਪੀੜਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਪੀੜਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 10 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੂਰੁ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।"

"ਪੀੜਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੂਰੁ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਗੂਰੁ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਝਗੜਾ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।" - ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੇ "ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

TAGGED:

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ
FATHER AND SON SHOT IN AMRITSAR
FATHER AND SON ATTACK
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
JANDIALA FIRING

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.