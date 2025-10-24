ETV Bharat / state

ਪਿਓ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਬੱਚਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ।

MANSA CHILD SELLING CASE
ਪਿਓ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ (ETV BHART)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 24, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read
ਮਾਨਸਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬਰੇਟਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕਬਰਪੁਰ ਖੁਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਬਰੇਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਡੀਐਸਪੀ (ETV BHART)

' ਇੱਕ ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਬੱਚਾ'

ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਬਰੇਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।'

'ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ'

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਓ।'

'ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਓ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੱਦ ਨੰ ਅਸਮਰੱਥ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਇਸ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।' -ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ

'ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ'

ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋਤੀ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,'ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ,ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।'

'ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ'
ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਮਾਮਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।'


