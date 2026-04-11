ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾਹ, ਮੰਗੀ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ
Published : April 11, 2026 at 6:08 PM IST
ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਮਾਣੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਲਖਣਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅਗਵਾਹ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੰਗੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਮਨਸੂਰ ਪੁਰ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਨਾਈ (ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 'ਚ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 27 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਵਿਕੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਲੈਟ ਹੈ।"
"ਮੇਰਾ ਪਤੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਫਲੈਟ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10: 55 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਦੁਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਈਥੋਪੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਈਥੋਪੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।" -ਸੰਜੀਵਨੀ ਕੌਰ, ਪੀੜਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ
30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਏ ਕਈ ਫੋਨ
ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 6:15 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੋ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਆਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।"
4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਰਜ
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖਮਾਣੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਾ-ਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ
ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤ ਹਨ। ਪਰ 2 ਪੁੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਪੁੱਤ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋਂ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਵਾਪਿਸ ਆ ਸਕੇ।