26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁਫਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 29 ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਂਡਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
Published : January 24, 2026 at 2:52 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਰਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਨ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਾਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਸਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧੁੱਸੀ ਡੈਮ ਨਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਸਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹੋ ਰੋਡ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੜ ਆਏ ਤਾਂ ਸਸਰਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁਫਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਡੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਾਅ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਰਜ਼ੀ ਬੰਨ੍ਹ ਜਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਢੈਢੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇੇਗਾ ਟੈਂਡਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।"