ETV Bharat / state

ਰੇਲ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਪਰੋਂ ਆ ਗਈ ਟ੍ਰੇਨ...ਜਾਣੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਰੇਲਗੱਡੀ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ ?

kapurthala Farmers union protest
ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਪਰੋਂ ਆ ਗਈ ਟ੍ਰੇਨ... (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 19, 2026 at 1:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਡਵਿੰਡੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ।

ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਪਰੋਂ ਆ ਗਈ ਟ੍ਰੇਨ... (ETV Bharat)

ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਰੇਲਗੱਡੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੌਰਨ ਵਜਾਉਂਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

"ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ"

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ?

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2025 ਤਹਿਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰਪਾਈ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਣੇ 16 ਜਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।"

TAGGED:

KAPURTHALA FARMERS UNION PROTEST
FARMERS UNION PROTEST
ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ
KAPURTHALA PROTEST

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.