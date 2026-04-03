ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

AFFECTING WHEAT CROP
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 3, 2026 at 7:46 PM IST

Updated : April 4, 2026 at 11:37 AM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਪਿੰਡ ਰਿਆੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਓਹੀ ਹਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਣ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕਾਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ

ਪਿੰਡ ਰਿਆੜ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਫਸਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਰ ਬਦਲਦਾ ਰੂਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।'

"ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ"

ਕਿਸਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "5-7 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਇਸ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾੜ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਾਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਹੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨੀ ਬਚਿਆ ਹੁਣ।"

'ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ'

ਕਿਸਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ,ਪੰਜਾਬ (ETV Bharat)

'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ'

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਸਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਣ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਰਸਾਤ,ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 100 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।'

