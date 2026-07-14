ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ, ਐਨਓਸੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ, ਐਨਓਸੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Published : July 14, 2026 at 7:00 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਐਨਓਸੀ (No Objection Certificate) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਟਵਾਏ ਗਏ।
ਐਨਓਸੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬਾਊਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਬਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।"
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਖੱਜਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ
ਉੱਧਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਦਰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ
ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।