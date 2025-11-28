ETV Bharat / state

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਰੇੜਕਾ, ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੇੜਕਾ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ।

Electricity Amendment Bill 2025
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਰੇੜਕਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 28, 2025 at 2:39 PM IST

5 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੋਸ (Etv Bharat)

ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੂਕੇ ਪੁਤਲੇ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਵਿਰੋਧ (Etv Bharat)


ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'

Electricity Amendment Bill 2025
ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ (Etv Bharat)

'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਦਖਲ'

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸੋਧ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।'

Electricity Amendment Bill 2025
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ (Etv Bharat)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ '10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 16 ਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ' ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਨੁਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਏ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ'

What is Electricity Amendment Bill 2025?
ਕੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲੀ 2025 (Etv Bharat)



ਕੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਜੋ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2003 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹੈ।

ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਕਰ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਸਟ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਟੈਰੀਫ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਖਰਚੇ ਹੀ ਲਾਵੇਗੀ।



ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆਯੁਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਲਾਨਾ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬੀਤੀ ਘਾਟਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਿਫੋਰਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।'

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਤਜਵੀਜਾਂ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਤਰਤੀਬਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

