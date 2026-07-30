ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ, ਅਫ਼ਸਰ ਬੋਲੇ-ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ, ਅਫ਼ਸਰ ਬੋਲੇ-ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਿਸਾਨ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
Published : July 30, 2026 at 4:00 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਹੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫਕੋ ਦਾ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ।ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਜਿਸਟਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
'ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ'
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"