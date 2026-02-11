ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਖਦਸ਼ੇ

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਖਦਸ਼ੇ
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ।
Published : February 11, 2026 at 2:24 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।
ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ।"
ਐਸਕੇਐਮ ਕਰੇਗੀ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਦਾ ਰੇਟ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 90 ਤੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਖਦਸ਼ੇ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੇਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੇਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸੇਬ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸੇਬ ਇੰਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸਮਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਪਾਦ
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟ, ਪੋਲਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ, ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਖੰਡ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਕੇਲੇ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, ਚੈਰੀ, ਖੱਟੇ ਫਲ, ਹਰੇ ਮਟਰ, ਛੋਲੇ, ਹਰੇ ਛੋਲੇ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਲ, ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਸੰਘਣਾ ਦੁੱਧ, ਕਰੀਮ, ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਤੇਲ, ਪਨੀਰ, ਵੇਅ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।