ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੁਝਾਨ, ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟਿਆ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

agriculture has changed in Punjab
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੁਝਾਨ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 21, 2025 at 5:17 PM IST

Updated : November 21, 2025 at 9:06 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 2 ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਮ. ਐੱਸ. ਪੀ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ 2 ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਵਾਧੂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾਂ, ਜਗਰਾਓਂ ਅਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 100 ਕਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਆਲੂ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ (Etv Bharat)

'ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੀ. ਏ. ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ'

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਹੋਰ 'ਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਤਵੀਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੀ. ਏ. ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲ੍ਹੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਐਲ. ਆਰ. ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਆਲੂ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।'

ADVANTAGES OF POTATO FARMING
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (Etv Bharat)


ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਦਲ
ਕਿਸਾਨ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਝੋਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂੰਗੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।'

ਜੇਕਰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 'ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਣੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਸਿਰਫ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'

POTATO FARMING
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (Etv Bharat)

ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਵਜੋਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ 2 ਏਕੜ 'ਚ ਆਲੂ ਹੀ ਲਾਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਲੂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਗੋਲਡਨ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਆਲੂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਲੂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਲੂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੱਟਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।'

ADVANTAGES OF POTATO FARMING
2 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਲੂ ਦੈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਭ (Etv Bharat)



'ਅਗੇਤੇ ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ'
ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅਗੇਤੇ ਆਲੂ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਨਵਾਂ ਆਲੂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਆਲੂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਸਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਢੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੂੰਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।



ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਠੇਕਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਖੇਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੀਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਆਲੂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਆਲੂ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ 130 ਦਿਨ ਤੱਕ 140 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਲੂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

POTATO FARMING in Punjab
ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ (Etv Bharat)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੈਅ ਕੀਮਤ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਕੱਟਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆਲੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਰਕਬਾ

ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲ੍ਹੇ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਆਲੂਆਂ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ 585 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 2025 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ 865 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲ੍ਹੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਰਕਬਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2001 ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਕਬਾ 2001 'ਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ 7 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 6 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਦਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Last Updated : November 21, 2025 at 9:06 PM IST

