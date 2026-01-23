ਫਿੱਕਾ ਪਿਆ ਬਸੰਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਪੈ ਗਿਆ ਮੀਂਹ, ਖਾਲੀ ਦਿਖੇ ਆਸਮਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿੜੇ ਚਿਹਰੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਵਧੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਅਸਰ।
Published : January 23, 2026 at 4:49 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਠੰਢ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਬਸੰਤ ਮੌਕੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਆਸਮਾਨ ਪਤੰਗਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
'ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਤ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਠੰਢ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ 1ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਜਿਆਦਾ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਝਾੜ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਨੇ ਗਰੋਥ ਜਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ
ਉਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਛੇਤੀ ਪੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਜੰਮੀ ਧੂੜ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧੇਗਾ। ਉਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਤੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਹੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਇਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।