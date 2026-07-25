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ਫਿਰ ਪਿਆ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਤਰਵਾਏ ਮੀਟਰ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕੇ।

Farmers took down meters from people's homes
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਉਤਰਵਾਏ ਮੀਟਰ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 25, 2026 at 6:16 PM IST

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ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ (PSPCL) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਪ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਉਤਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਉਤਰਵਾਏ ਮੀਟਰ (Etv Bharat)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਉਤਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਉਨਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਧਾਂਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਣ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

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FARMERS IN GURDASPUR

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