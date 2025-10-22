ETV Bharat / state

ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਲਾਈ ਅੱਗ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ, ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ

ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 22, 2025 at 9:09 PM IST

2 Min Read
ਮਾਨਸਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ (ETV Bharat)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਲੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

"ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਈਟ ਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।" - ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰਚੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।"

ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ (ETV Bharat)

"ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਉਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਧੂੰਏ ਦੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਣ ਖੁਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਅ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਢੰਗ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡੀਏ ਨਾ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟੀਏ।" -ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

