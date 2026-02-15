ETV Bharat / state

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 15, 2026 at 4:47 PM IST

ਬਰਨਾਲਾ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੜ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ (ETV Bharat)

'18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਧਰਨਾ'

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬ ਪ੍ਰਾਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 6 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਾਉਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦ) ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਘਿਰਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020, ਮਨਰੇਗਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ (ETV Bharat)

'ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ'

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣ'

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਬੇਤੁਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ (ETV Bharat)

