ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਸਾਨ! ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਵਿਰੋਧ
ਵੇਰਕਾ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ 13 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : November 23, 2026 at 5:08 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵੇਰਕਾ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪੀਡੀਐਫਏ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਖਰਚਾ, ਪਰ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਫੀਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।'
'ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ'
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਡੀਐਫਏ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ₹200 ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 3300 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 4500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7 ਹਜਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4200 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੁੱਧ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।'
ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾ ਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੀਡੀਐਫਏ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। '