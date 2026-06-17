ETV Bharat / state

ਸੜਕ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੂਆ: ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬੀ ਕਈ ਏਕੜ ਫਸਲ

ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੂਆ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ।

Rajbaha breach Raikot
ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੂਆ ਟੁੱਟਿਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 17, 2026 at 3:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਪਲਟ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜੇਸੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੂਆ ਟੁੱਟਿਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ (ETV BHARAT)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਏਕੜ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ।"

Rajbaha breach Raikot
ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਕਿਸਾਨ (ETV BHARAT)

"ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਸੂਏ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਚ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ"- ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ

Rajbaha breach Raikot
ਸੂਆ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ (ETV BHARAT)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਡਾਕ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਓਵਰ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Rajbaha breach Raikot
ਸੂਆ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ (ETV BHARAT)

TAGGED:

ਰਾਏਕੋਟ ਸੂਆ ਟੁੱਟਿਆ
ਰਾਏਕੋਟ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ
RAIKOT RAJBAHA BREACH
RAIKOT HEAVY DAMAGE FARMERS CROPS
RAJBAHA BREACH RAIKOT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.