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ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਝ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਤ ? ਕਿਹਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ !

ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਡਟੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

LUDHIANA FARMERS PROTEST
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 31, 2026 at 10:30 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਭ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।

LUDHIANA FARMERS PROTEST
ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ (etv bharat)

"ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤੜਕੇ ਲਾਉਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।"-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ

ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ?

ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂਂ ਚਿੰਤਤ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

LUDHIANA FARMERS PROTEST
ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ (etv bharat)

ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਕਿਸਾਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।"

LUDHIANA FARMERS PROTEST
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ (etv bharat)


DC ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ !

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