ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ

ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ।

SANGRUR NON LIFTING OF WHEAT
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 12, 2026 at 3:42 PM IST

ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ (ETV BHARAT)


'ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਈ ਕਣਕ'

ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਢੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ, 'ਪਿਛਲੇ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।'

ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾਣਾ ਬਰੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿੱਲ (ਨਮੀ) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਢੇਰੀ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।-ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ

'ਦਾਣਾ ਬਰੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਰਕ'

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲ੍ਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਲਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਣਾ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੀ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ।'

'ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ'

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਨਮੀ ਜਾਂ ਬਰੀਕ ਦਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਸੁਖੀ-ਸਾਂਦੀ ਘਰ ਜਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਦੋਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

