ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਲਾਉਣਗੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕਣਗੇ ਰੇਲਾਂ

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੋਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 5, 2025 at 12:49 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੜਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੱਗਭਗ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ

ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਦਸੋਂ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਦਸੋ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਡਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰਾਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਧਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ

1. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਸਟੇਸ਼ਨ।

2. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਬਟਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ।

3. ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੇਟ।

4. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ।

5. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਬਸਤੀ ਟੰਕਾਂਵਾਲੀ, ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ।

6. ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਨੇੜੇ ਡਡਵਿੰਡੀ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ)।

7. ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ।

8. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਟਾਂਡਾ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ) ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਭੂੰਗਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ।

9. ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਬਾੜਾ (ਨਾਭਾ)।

10. ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ।

11. ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ।

12. ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਮੋਗਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ

13. ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਰਾਮਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ

14. ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ

15. ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ

16. ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਮਾਨਸਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ

17. ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ

18. ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ

19. ਰੂਪਨਗਰ (ਰੋਪੜ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਰੋਪੜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਬਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਦਬਾਉਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

