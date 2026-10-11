ਆਫਤ ਵਾਲਾ ਮੀਂਹ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਟਿਆ ਗੁੱਸਾ !
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
Published : October 11, 2026 at 6:25 PM IST
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮਲੋਟ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਭਿੱਜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'100 ਮਣ ਝੋਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ'
ਪਿੰਡ ਚੋਰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਤੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਲਗਭਗ 100 ਮਣ ਝੋਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
"ਸਾਡਾ ਝੋਨੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜੋ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਈ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"-ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ,ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁਤਾਬਕ "ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 400 ਮਣ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਮਣ ਝੋਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਹੇਠ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
'50 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ'
ਕਿਸਾਨ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਤੋਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਿੰਡ ਕਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 2460 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਣੀ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਮੈਨ ਫੋਰਸ) ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਸਚਰ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
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