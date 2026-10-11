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ਆਫਤ ਵਾਲਾ ਮੀਂਹ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਟਿਆ ਗੁੱਸਾ !

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

Farmers crops damaged Punjab grain markets rain
ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਫਸਲਾਂ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 11, 2026 at 6:25 PM IST

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ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮਲੋਟ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਭਿੱਜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਲੋਟ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ (etv bharat)

'100 ਮਣ ਝੋਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ'

ਪਿੰਡ ਚੋਰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਤੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਲਗਭਗ 100 ਮਣ ਝੋਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"

Farmers crops damaged Punjab grain markets rain
ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਫਸਲਾਂ (etv bharat)

"ਸਾਡਾ ਝੋਨੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜੋ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਈ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"-ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ,ਕਿਸਾਨ

ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁਤਾਬਕ "ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 400 ਮਣ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਮਣ ਝੋਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਹੇਠ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

Farmers crops damaged Punjab grain markets rain
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਝੋਨਾ (etv bharat)

'50 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ'

ਕਿਸਾਨ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਤੋਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ।"

Farmers crops damaged Punjab grain markets rain
ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ (etv bharat)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪਿੰਡ ਕਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।"

Farmers crops damaged Punjab grain markets rain
ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ (etv bharat)

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 2460 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਣੀ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਮੈਨ ਫੋਰਸ) ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ (etv bharat)

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਸਚਰ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"

Farmers crops damaged Punjab grain markets rain
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ (etv bharat)

TAGGED:

ਫਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ
PUNJAB HEAVY RAINFALL
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ਪੰਜਾਬ ਮੀਂਹ ਫਸਲ ਖਰਾਬ
PUNJAB HEAVY RAINFALL

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