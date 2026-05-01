ਨਹਿਰੀ ਨਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਸਖ਼ਸ਼ ਨੇ ਪੀਤੀ ਸਪ੍ਰੇਅ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਹਾ- "ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਪਾਇਪ, ਚਾਚੇ ਨੇ ਪੀਤੀ ਸਪ੍ਰੇਅ।"

Farmers allegations on canal department
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 1, 2026 at 9:54 AM IST

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਪਿੰਡ ਸੀਰਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਹਮੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ

ਕਿਸਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਭਗ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਵਲੋਂ ਸਪ੍ਰੇਅ ਪੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ।

"ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਕੰਬੋਜ, ਜੋ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਸਪ੍ਰੇਅ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਖੜੀ ਹੈ।" - ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ

ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਐਕਸੀਐਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਉਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਆਏ

ਉਧਰ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਖਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।”

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

