ਖੇਤ 'ਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਕਾਰਨਾਮਾ

ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ (ETV Bharat)
Published : November 7, 2025 at 3:53 PM IST

ਮਾਨਸਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ETV Bharat)

'ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਏ ਬਗੈਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ'

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।'

"ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੋਨਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।" -ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ (ETV Bharat)

'ਯੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੇ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਦਰਜ'

ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ,'ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਰਾਠੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਯੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।'

ਖੇਤ 'ਚ ਖੜੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ (ETV Bharat)

'ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।'-ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

'ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ'

ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ,'ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੋਨਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਸ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।'

ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ETV Bharat)

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬੱਚਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ (ETV Bharat)

'ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾ 'ਚ'

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਰਾਠੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਮਾਨਸਾ
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
BURNING PADDY STUBBLE
FARMERS ACCUSE MANSA ADMINISTRATION
