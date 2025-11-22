ETV Bharat / state

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਮਾਲ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ,ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ।

KASHMIRI SAFFRON CULTIVATION
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 22, 2025 at 10:32 PM IST

|

Updated : November 23, 2025 at 3:57 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਠਿੰਡਾ: ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਬਣਾਵਟੀ ਮੌਸਮ' ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਣਾਵਟੀ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਗਾਇਆ

ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਹੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ 15 ਬਾਏ 15 ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਮਾਲ/ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ/ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ। (ETV Bharat)

ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ "ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਥਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

KASHMIRI SAFFRON CULTIVATION
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ (ETV Bharat)

"ਇਸ ਲੈਬ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ 15×15 ਫੁੱਟ ਕਮਰੇ 'ਚ ਐਰੋਪੋਨਿਕਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਸੈੱਟਅੱਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੀਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਿਲਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਸੀ 16 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਊਮਿਡੀ 70 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ

KASHMIRI SAFFRON CULTIVATION
15/15 ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੇਸਰ (ETV Bharat)

ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਅਰੋਪੋਨਿਕ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੇਸਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਣੇ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੜਕਾ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਐਰੋਪੋਨਿਕਸ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

KASHMIRI SAFFRON CULTIVATION
ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

"ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ CO2 ਗੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ CO2 ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸਰ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।" - ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ

ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਰੋਪੋਨਿਕਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਏਸੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

KASHMIRI SAFFRON CULTIVATION
ਕੇਸਰ ਦਾ ਫੁੱਲ (ETV Bharat)

ਪਹਿਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਕੇਸਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਜ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਕੇਸਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਸ ਫਸਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਮਦਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।

KASHMIRI SAFFRON CULTIVATION
ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੇਸਰ (ETV Bharat)

"ਕੇਸਰ ਦੀ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹਨ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 1 ਕਿਲੋ ਦੀ ਆਮ ਵਿਕਰੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਸਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈੱਡ ਗੋਲਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਿਸਾਨ

ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

KASHMIRI SAFFRON CULTIVATION
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨ (ETV Bharat)

ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕੇਸਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੂ, ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਾ ਕੇ, ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੈੱਡ ਗੋਲਡ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਗਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਸਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮੁਨਾਫਾ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਕਾਮਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੂ, ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਡਰੈਗਨ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਡਲ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੇਸਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ 15 ਬਾਏ 15 ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਦੀ ਹੈ।

Last Updated : November 23, 2025 at 3:57 PM IST

TAGGED:

GROWING SAFFRON INDOORS
FARMER SUKHPAL SINGH
SAFFRON FARMING
ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਸਰ ਖੇਤੀ
KASHMIRI SAFFRON CULTIVATION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਲਾਭ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਧਿਆਨ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.