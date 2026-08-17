ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਕੱਟੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ
ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : August 17, 2026 at 1:24 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਬਿਤਾਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਨਾ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੌਣ ਲਈ ਗੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਖਨੌਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਨੌਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਰੂਟੀਨ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਰੂਟੀਨ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਦਰਖ਼ਤ-ਪੌਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਿਉਂ?
ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸਾਡੀ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ (ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ) ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 51 ਜਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਡੀਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਕਿ MSP ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਕੀਲਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੀ ਬੀਤੀ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।