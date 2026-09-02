ਚੱਲਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਿਛਾਏ ਗੱਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ-ਸੌਣਾਂ, 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਚੱਲਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਿਛਾਏ ਗੱਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ-ਸੌਣਾਂ, 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਦਿਨ-ਰਾਤ ਧਰਨੇ ’ਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਗੂ ਬੋਲੇ- ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
Published : September 2, 2026 at 1:47 PM IST
ਮੋਗਾ: ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਲਾਤ...ਚੱਲਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਗੱਦੇ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੱਲਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਗੱਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਬਿਤਾਉਣ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਅਤੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲੰਘਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ
"ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ..."
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ।"
70 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 70 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਏ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।