ਖੜੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ।

ਖੜੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 21, 2026 at 12:54 PM IST

ਖੰਨਾ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਲਾਣਾ ਬੇਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (42) ਆਪਣੀ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਕਣਕ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਖੁਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 8.30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਖ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੋਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕਣਕ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਉਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਜੁਟ ਗਏ, ਪਰ ਮਨਦੀਪ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ।"

ਫ਼ਸਲ ਸੜਦੀ ਦੇਖ ਪਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਲਪਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਉਸ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗੀ, ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧੂੰਏ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ।"

ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨਦੀਪ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪੁੱਜੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਵਾਰਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ।"

ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਹੂਜਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਅਤੇ ਧੂੰਏ ਕਾਰਨ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

