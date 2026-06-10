"ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ", ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵਾਰ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ।
Published : June 10, 2026 at 3:57 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੋਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਡੀਏਪੀ, ਯੂਰੀਆ, ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਜਿੰਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।'
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਡੀਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਐਕਟ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।-ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ,ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
'ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਭਾਜਪਾ'
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੰਗੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਨ।"
'ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ'
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।"ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਲਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ।"
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਹੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਹੈ।