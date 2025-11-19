19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਨੋਈ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ 38 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 19, 2025 at 9:15 PM IST|
Updated : November 19, 2025 at 9:40 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ'
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਨੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 38 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ। ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦ ਖੁੰਹਦ ਤੋਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ 6 ਏਕੜ ਤੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ 38 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ। ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ ਹੈ।'
"ਜੇਕਰ ਵਹਾਅ ਕੇ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 34 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 9 ਜਾਂ 10 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" - ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ
ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ?
ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1991 ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਮੇਲਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
"ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਉਬਿਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।" - ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ
'ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ੍ਹ 47 ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ'
ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 47 ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਨੌਰੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਰਹਿਤ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਅੱਗ ਰਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।'
ਧੂੰਏ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੂੰਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।'
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੂਸਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆਂ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 47 ਦੇ 47 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਜਿਉਂਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗੇਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂੰਡੀ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। - ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ
'ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ'
ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਟ
ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਲਗਨ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।