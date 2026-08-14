ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਛੱਡੀ ਵਕਾਲਤ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਾਇਦਾ

ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਛੱਡੀ ਵਕਾਲਤ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਾਇਦਾ
ਵਕਾਲਤ ਛੱਡ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਬਣਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਕਰੀਬ 13 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published : August 14, 2026 at 5:40 PM IST
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਬਠਿੰਡਾ): ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਬਦਲ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੂਮਾਰ ਹੈ।
ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ
ਨੌਜਵਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਜਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਫਲ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ,ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ, ਜੋ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ, ਚੀਕੂ, ਕਿਨੂੰ, ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤੋਰੀ, ਕੱਦੂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।-ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
'ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਨ'
ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖੁਦ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੇੜਿਓ ਲੰਘਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੁਰਾਤਨ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਅਤੇ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਨਾਫਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਕੂਨ ਅਤੇ ਲਾਹਾ : ਕਿਸਾਨ
ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੌਂਸਲਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਖੁਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਹੈ।
'ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਾਧੁ ਲਾਹਾ'
ਕਿਸਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਣਗੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਝਾੜ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਝਾੜ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'--ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤ 'ਤੇ ਮਾਣ
ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੇ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੱਥੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੁੱਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਣ।