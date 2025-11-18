ETV Bharat / state

ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਝੜੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਧੀ ਬਣੀ ਮਾਪਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ

ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 10 ਸਾਲਾ ਧੀ ਬਣੀ ਮਿਸਾਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਦੌੜ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਬਣੀ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ।

Faridkot Sadiq Navjot kaur
ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਝੜੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਬਣੀ ਮਾਂਪਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 18, 2025 at 2:07 PM IST

4 Min Read
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: “ਹੁੰਦੇ ਬੇਸ਼ੁਕਰੇ ਜੋ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ” ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸਾਦਿਕ ਦੀ 10 ਸਾਲਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਖੂਬੀ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਚ ਫੌਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਤਰਾਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਮ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਝੜੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਬਣੀ ਮਾਂਪਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ (ETV Bharat)

ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਜਨਮੀਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਲੜਦੀ ਕਦੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਰੇਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਦੀ ‘ਲੇਡੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ’ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕੋਚ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿੱਥੇ ਗਰਾਉਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ।

ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ?

ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਦੇ ਲਗਦੀ ਕਦੇ, ਨਹੀ ਲਗਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਦਬਾਇਆ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਦਰਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

Faridkot Sadiq Navjot kaur
ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਰਹੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। (ETV Bharat)

ਪਿੰਕਾ ਜਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੇ 9 ਸਾਇਕਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪਿੰਕਾ ਜਰਗ) ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 8 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਣੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਵਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। - ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਕੋਚ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 8 ਮਰਲੇ (200 ਵਰਗ ਗਜ) ਜਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆ ਦਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।

Faridkot Sadiq Navjot kaur
ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ (ETV Bharat)

ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਬਣੀ 100 ਮੀਟਰ ਰੇਸ ਦੀ ਦੌੜਾਕ

ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੋ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਕ ਬਣਨ ਦੀ ਚਿੰਣਗ ਜਾਗੀ, ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਆਈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਅਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲਈ ਕੋਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੀਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਪਿੰਕਾ ਜਰਗ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਕਾ ਜਰਗ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀ ਹੈ।- ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ

Faridkot Sadiq Navjot kaur
ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਫੀਆਂ। (ETV Bharat)

ਜਿੱਤੇ 9 ਸਾਇਕਲ, ਫੌਜੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਵਜੋਤ

ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਫੁਲੈਂਸਰ ਪਿੰਕਾ ਜਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਸਦਕਾ ਨਵਜੋਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਇਕਲਾਂ ਦੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਨਵਜੋਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਵਜੋਕ ਕੌਰ ਮਿਹਨਤੀ ਖਿਡਾਰੀ

ਕੋਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਹ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਕੋਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀ ਬਦਲਦੀ, ਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਉਤਰੋ। ਅਸੀ ਫੌਜ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਝ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

Faridkot Sadiq Navjot kaur
ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਕੋਚ ਨਾਲ। (ETV Bharat)

ਕੋਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੋਚ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਲਾਕ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।"

ਅੱਗੇ ਵੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ ਸਪੋਰਟ

ਨਵਜੋਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਡਲੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਵਾਕਿਏ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਸੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

Faridkot Sadiq Navjot kaur
ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ (ETV Bharat)

