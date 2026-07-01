ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟੇ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ: MPLADS ਫੰਡ ਖ਼ਰਚਣ 'ਚ MP ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੰਬਰ-1, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ
1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MPਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : July 1, 2026 at 10:04 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ MPLADS (ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਇਲਾਕਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ) ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ (mplads.gov.in) 'ਤੇ ਦਰਜ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MPਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 58.7% ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਿਰਫ਼ 16.8% ਫੰਡ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏਦਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
ਪੋਰਟਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ?
MPLADS ਪੋਰਟਲ ਦੇ 'Work Monitoring System' ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 MPਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਾਕੀ 12 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 14.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ 15.08 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 15.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ: ਕਿਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਖ਼ਰਚ?
ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MPਆਂ ਦੀ ਫੰਡ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।
ਟੋਪ 3 ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ
- ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਆਜ਼ਾਦ): ਅਲਾਟਮੈਂਟ - 15.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ | ਖ਼ਰਚਾ - 8.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (58.7%)
- ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਾਂਗਰਸ): ਅਲਾਟਮੈਂਟ - 14.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ | ਖ਼ਰਚਾ - 8.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (55.5%)
- ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਆਪ): ਅਲਾਟਮੈਂਟ - 14.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ | ਖ਼ਰਚਾ - 7.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (48.5%)
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 3 MP
- ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (ਜਲੰਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ): ਅਲਾਟਮੈਂਟ - 14.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ | ਖ਼ਰਚਾ - 2.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (16.8%)
- ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ): ਅਲਾਟਮੈਂਟ - 14.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ | ਖ਼ਰਚਾ - 3.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (21.2%)
- ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ): ਅਲਾਟਮੈਂਟ - 14.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ | ਖ਼ਰਚਾ - 3.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (25.1%)
ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
|ਨਾਂ
|ਹਲਕਾ
|ਪਾਰਟੀ
|ਫੰਡ ਵਰਤੋਂ
|ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ
|ਬਠਿੰਡਾ
|ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
|47.1%
|ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ
|ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ
|ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
|43.6%
|ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ
|ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
|ਕਾਂਗਰਸ
|38%
|ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
|ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
|ਕਾਂਗਰਸ
|32.3%
|ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ
|ਸੰਗਰੂਰ
|ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
|32.3%
|ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ
|ਪਟਿਆਲਾ
|ਕਾਂਗਰਸ
|30.9%
ਸਰਬਜੀਤ ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਮੋਹਰੀ ?
ਟੀਮ ਸਰਬਜੀਤ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਫੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹੈ MPLADS ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ?
MPLADS (Member of Parliament Local Area Development Scheme): ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (District Administration) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰੇਕ MP ਲਈ ਲਗਭਗ 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਵਰਤੀ ਰਕਮ ਲੈਪਸ (ਖ਼ਤਮ) ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ MPLAD ਫੰਡ ਦਾ ਖਰਚਾ eSAKSHI ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। MP ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅਜੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਾਈਵ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।