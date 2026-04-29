'ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ', ਸ਼ੰਭੂ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ

'ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ', ਸ਼ੰਭੂ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਪਿੰਡ ਬਠੌਣੀਆਂ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ-ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : April 29, 2026 at 3:57 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਠੌਣੀਆਂ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ-ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਵੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੇਕਸੂਰ
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦਾ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਉਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਪਰਦੀਪ ਕਦੇ ਇਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ।"
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਸ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ।"- ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੇਰਾ ਭਤੀਜੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ।"
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਾ ਬਰਾਂਡਾ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ? ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ।
"ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।" - ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਸੀ
