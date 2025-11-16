ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ: ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੈ ਗਿਆ ਖਿਲਾਰਾ

ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ: ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੈ ਗਿਆ ਖਿਲਾਰਾ
ਪਿੰਡ ਦੇਹਲਾ ਸੀਹਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਏ ਹਨ।
ਦੇਹਲਾ ਸੀਹਾਂ (ਸੰਗਰੂਰ): ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘੇਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੂਨਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਹਲਾ ਸੀਹਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪੀੜਤ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ 2 ਕਮਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ।"
"ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਅਤੇ ਨਨਾਣ-ਨਣਦੋਈਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ।" - ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ...
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਸੱਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਗਨਦੀਪ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਗਗਨਦੀਪ ਕੋਲ ਉਸਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਗਗਨਦੀਪ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰੋਂ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਗਗਨਦੀਪ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ।"
"ਗਰਮੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਗਨਦੀਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਏਸੀ ਲਗਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਖਿਲਾਫ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਏਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਏਸੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।" - ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ
ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ
ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ "ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਥਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਵੰਡਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।"
353 ਅਤੇ 186 ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਐਸਐਚਓ ਮੂਨਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਲਿਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ 353 ਅਤੇ 186 ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।"
ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇਹਲਾ ਸੀਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਰਹੀ।