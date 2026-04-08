ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਰਿਵਾਰ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਬਿਜਲੀ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ।

Family climbs electricity tower
ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 8, 2026 at 8:03 PM IST

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਘੁਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਰੋਵਾਲ ਦੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਟਾਵਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਰਿਵਾਰ (ETV BHARAT)

'ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਲ'

ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਬਟਾਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਲਟਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹੀ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।'

'ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਥੱਲੇ'

ਇਸ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਹ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ।

'ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ'
ਐੱਸਆਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਟਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ‌ਉਕਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

