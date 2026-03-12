ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਮੱਝਾਂ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਚੋਰ

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਮੱਝਾਂ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਚੋਰ
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭੇਤੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਬੂ ਕਰੇ।
Published : March 12, 2026 at 6:02 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪੀੜਤ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1:00 ਤੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਚੋਰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਪਸ਼ੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ 3 ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭਗ 2 ਲੱਖ, ਦੂਜੀ ਮੱਝ ਦੀ 1.80 ਲੱਖ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੱਝ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।'
ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਮ: ਪੀੜਤ
ਪੀੜਤ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੁੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਲਭ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੁੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਛੇ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਡੰਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।'
ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ।