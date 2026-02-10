ETV Bharat / state

ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਲੁੱਟ: ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੁਟੇਰਾ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Fake police snatching vehicle
ਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਲੁਟੇਰਾ (Etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 10, 2026 at 1:37 PM IST

2 Min Read
ਮਾਨਸਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ 'ਚ ਲਿਫਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹੋਈ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਗੁੰਡਾ

ਪੀੜਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਰਮ ਦਿੱਤੇ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਿਫ਼ਟ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਫ਼ਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।'

Mansa police loot
ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੀੜਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਿੰਝ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਲੁਟੇਰਾ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Fake police snatching vehicle
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਲੁਟੇਰਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉੇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ
MANSA POLICE
FAKE POLICE
MANSA NEWS
MANSA LOOT

