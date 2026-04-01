ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੇ

ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੇ
ਖੰਨਾ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ 23 ਸਾਲਾ BBA ਡਰਾਪਆਊਟ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ।
Published : April 1, 2026 at 4:55 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 5:34 PM IST
ਖੰਨਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਕੇਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸਿਰਫ 23 ਸਾਲ ਦਾ BBA ਡਰਾਪਆਉਟ ਮੰਚਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਮੰਚਿਤ ਜਲਦੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ।
ਰੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ
ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੰਚਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਟੋਨੀ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੀਲਡਗੰਜ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਚਿਤ ਨੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਈ।"
"ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਚਿਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨਕਲੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਗਜ਼ ਅਸਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਪਛਾਣਨਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ।"- ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਐਸਐਸਪੀ
ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਚਲੇ ਗਏ।"
ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਦੋਂ ਖੰਨਾ ਦੇ SMO ਡਾ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ SSP ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ SMO ਸਮੇਤ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੋਹਰਾਂ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ, OPD ਸਲਿੱਪਾਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸਲੀ ਵਰਗੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਸਨ।"
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਕਟ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਿਰੋਹ ਸੀ, ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।