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ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ IPS ਬਣ ਕੇ PhD ਸਕਾਲਰ ਨਾਲ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਬੋਚਿਆ।

chandigarh crime news
ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ IPS ਬਣ ਕੇ PhD ਸਕਾਲਰ ਨਾਲ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 30, 2026 at 8:12 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਤਰ ਠੱਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੈਕਟਰ 19 ਥਾਣੇ ਦੀ ਐਸਐਚਓ ਸਰਿਤਾ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 20 ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੀਐਚਡੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।"


ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਜਾਲ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਿਤ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੈਚ ਦਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸਐਚਓ ਸਰਿਤਾ ਰਾਏ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ"। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ।


ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ, ਪਿੰਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੁਦ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਓਟੀਪੀ ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕੁੜੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ"।


ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪੋਲ

ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਖਾਤਾ ਅਨਬਲਾਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ"।


ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ

ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਸਐਚਓ ਸਰਿਤਾ ਰਾਏ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ"। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ।

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