ਫਰਜ਼ੀ CIA ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਬੂ; ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਵਸੂਲੇ ਪੈਸੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ

ਫਰਜ਼ੀ CIA ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਬੂ; ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਵਸੂਲੇ ਪੈਸੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ
ਖੰਨਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ CIA ਦੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : February 1, 2026 at 7:54 AM IST
ਖੰਨਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਖਾਟੂ ਧਾਮ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਰਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਫਰਜ਼ੀ CIA ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਠੱਗੀ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਟੀਗਾ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ। ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉਤਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ।
ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਚਓ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਗੈਂਗਸਟਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸ ਕੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਸਨ। ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 6700 ਰੁਪਏ ਗੂਗਲ ਪੇ (Google Pay) ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 3800 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਤਾਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।"
ਨਕਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ CIA ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਨੌਲੜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।"
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।