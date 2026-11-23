ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀ SHO ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ?
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
Published : November 23, 2026 at 1:45 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਥਾਣਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. (SHO) ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ (Proclaimed Offender) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 209 ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਿਆਨਤ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. (IPC) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 406, 420, 363, 366 ਅਤੇ 120-B ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. (Cr.P.C.) ਦੀ ਧਾਰਾ 202 ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਟੈਚ (ਰੋਕਣ) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 209 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ?
ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਟਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 209 ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘੋਸ਼ਣਾ (Proclamation) ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
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