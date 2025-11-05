ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਲੌਕਿਕ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਦੀਪਮਾਲਾ,ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਲੌਕਿਕ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਦੀਪਮਾਲਾ,ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਲੌਕਿਕ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ।
Published : November 5, 2025 at 10:26 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀ ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।
'ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ'
ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚਮਕਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਇਸ ਕਦਰ ਰੂਹਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਅਨੁਭੂਤੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ।
'ਅਲੌਕਿਕ ਦਰਸ਼ਨ'
ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਮਹੋਲ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਭਾਵਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ।
'ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਰ ਪੈਲੇਸ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ।'
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਸਮਰ ਪੈਲੇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 1818 ਤੋਂ 1837 ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰੁਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹਦ ਕੀਮਤੀ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ਼ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 30,400 ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਗਏ।-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ, ਮੈਨੇਜਰ,ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ
'ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ'
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸੰਬੰਧਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।
'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਅਗਵਾਈ'
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ ਨੇ ਆਖਿਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 31 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ