BSF ਚੌਂਕ 'ਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਜਾਂਚ 'ਚ ਜੁਟੀ ਪੁਲਿਸ; ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ

BSF ਚੌਂਕ 'ਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਜਾਂਚ 'ਚ ਜੁਟੀ ਪੁਲਿਸ; ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ....
Published : May 5, 2026 at 10:30 PM IST|
Updated : May 5, 2026 at 10:38 PM IST
ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਧਮਾਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬੀਐਸਐਫ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
Jalandhar, Punjab: Police Commissioner Dhanpreet Kaur says, " at 8 pm, when our patrolling team was present here, an activa that was parked right near the gate suddenly caught fire. the boy who was riding the activa is with us at the moment and is fully cooperating with us...." pic.twitter.com/ZMPk88rIMi— IANS (@ians_india) May 5, 2026
ਸਕੂਟੀ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Jalandhar, Punjab: Police Commissioner Dhanpreet Kaur says, “At around 8 pm today, an Activa caught fire at BSF Chowk. The vehicle belongs to Gurpreet Singh, who is present with us. The matter is being investigated.”— IANS (@ians_india) May 5, 2026
Source: Jalandhar Police Commissionerate pic.twitter.com/3ajkzvzJnp
ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਖੜੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਐਕਟਿਵਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਅਸੀਂ ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡਅੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਧਮਾਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ।"
👉 “Blast at BSF Chowk in Jalandhar — has law and order in a border state collapsed?”— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) May 5, 2026
👉 From the Shambhu railway track to the busy BSF Chowk in Jalandhar, continuous blasts within a week — has Punjab’s security completely failed?
👉 A blast near Army and Border Security Force… pic.twitter.com/AQbuA9bzIM
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,“ਜਲੰਧਰ BSF ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ—ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਈ ? ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲੇ BSF ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਾਕੇ—ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਫੌਜ ਤੇ BSF ਕੰਟੋਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ—ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਰ ‘ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ? Bhagwant Mann ਸਰਕਾਰ—ਤਰਜ਼ੀਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਆਰ ਪੀ ਜੀ ਅਟੈਕ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਗਰਨੇਡਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਤਲ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਦਹੋਸ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਧੁੱਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਬਾਬੇ ਮਸਤ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਬਸ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਮਾਕਾ ਨਹੀਂ—ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਹੈ!”
👉ਜਲੰਧਰ ਦੇ BSF ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਖੋਲੀ ਪੋਲ੍ਹ।— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) May 5, 2026
👉ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ।
👉ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
👉ਪੰਜਾਬ BORDER STATE ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ… pic.twitter.com/v0cGtoIg1E
'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ DISMISS ਕਰਨ'
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਜਲੰਧਰ ਦੇ BSF ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੋਲ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ BORDER STATE ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ DISMISS ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ।"
The explosion near the Border Security Force headquarters in Jalandhar is deeply alarming. A blast in a delivery scooter in a crowded area exposes a serious collapse of law and order.— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) May 5, 2026
Punjab is a sensitive border state—such incidents raise grave national security concerns. Yet,…
ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪਤਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ - ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਟਕ ਦੇ ਨਹੀਂ।"
The explosion in Jalandhar is deeply alarming. Incidents like these point to serious lapses in safety and vigilance. The government must stop reacting after the fact and start taking proactive, visible steps to secure lives and restore public confidence. Wish speedy recovery to…— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) May 5, 2026
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,"ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀ ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
Blast near BSF HQ in Jalandhar is a chilling reminder of the collapsing law & order in Punjab. A delivery scooter explosion in a crowded area shows how dangerously unsafe public spaces have become.— Parminder Singh Brar (@PSBrarOfficial) May 5, 2026
The Aam Aadmi Party Punjab government must be held accountable, governance cannot…
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਬਹਾਨੇ।"